Bozcaada Kaymakamı'nın eşine FETÖ gözaltısı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi kaymakamı Bahar Kaya Ç.'nin eşi FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 14 Eylül 2020’de göreve başlayan Kaymakam Bahar Kaya Ç.’in, kaymakamlıkta gelir uzmanı olarak görev yapan eşi Yusuf Ç., FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Bozcaada Kaymakamlığı görevine atanan Bahar Kaya Ç., geçen yıl Ocak ayında Yusuf Ç. ile evlendi. Kaymakamlıkta gelir uzmanı olarak çalışan Yusuf Ç., FETÖ soruşturması kapsamında bugün Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Yusuf Ç.'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

KAYMAKAM ADADAN AYRILDI

Bozcaada Kaymakamı Ç.'in ise geçici süreyle başka bir ile atandığı ve saat 16.00 feribotu ile adadan ayrıldığı öğrenildi. (DHA)