  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bozcaada Kaymakamı'nın eşine FETÖ gözaltısı

Bozcaada Kaymakamı'nın eşine FETÖ gözaltısı

Bozcaada Kaymakamı'nın eşine FETÖ gözaltısı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi kaymakamı Bahar Kaya Ç.'nin eşi FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 14 Eylül 2020’de göreve başlayan Kaymakam Bahar Kaya Ç.’in, kaymakamlıkta gelir uzmanı olarak görev yapan eşi Yusuf Ç., FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI
Bozcaada Kaymakamlığı görevine atanan Bahar Kaya Ç., geçen yıl Ocak ayında Yusuf Ç. ile evlendi. Kaymakamlıkta gelir uzmanı olarak çalışan Yusuf Ç., FETÖ soruşturması kapsamında bugün Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Yusuf Ç.'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 KAYMAKAM ADADAN AYRILDI
Bozcaada Kaymakamı Ç.'in ise geçici süreyle başka bir ile atandığı ve saat 16.00 feribotu ile adadan ayrıldığı öğrenildi. (DHA)

Etiketler Çanakkale bozcada
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Raf fiyatı 14 TL olan domatesin halden çıkış fiyatı şok etti
Dolar, Euro ve altında durmak yok, uçuşa devam!
Türkiye'nin aynı bedende nefes alan siyam ikizlerinden müjdeli haber
Erken seçim derken baskın seçim mi geliyor ? Ek bütçe talimatı iddiası
Sosyal medyayı salladı: Şeyma Subaşı'ndan iç çamaşırlı poz!
RTÜK, Erdoğan'ın ''sürtük'' ifadesini görmedi
Keneyle ilgili bildiklerinizi unutun! Bu bilgilerin hepsi şehir efsanesi çıktı
Ukraynalı öğrenciler savaşa böyle meydan okudu
Namaza giden işçi kovuldu! Son sözü mahkeme söyledi
MEB, 10 okulu TÜGVA’ya tahsis etti