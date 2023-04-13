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Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi
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Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde sefer yapan feribotlar fırtına engeline takıldı. Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada’dan Geyikli'ye saat 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 15.00, Kabatepe Gökçeada hattında, Gökçeada’dan Kabatepe'ye saat 13.00, Kabatepe’den Gökçeada'ya ise saat 15.00'teki feribot seferleri iptal edildi.

Etiketler feribot sefer fırtına engel
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