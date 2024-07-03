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Bozkurt krizi büyüyor: Alman büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı

Bozkurt krizi büyüyor: Alman büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
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UEFA'nın, gol sevinci sırasında bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'a soruşturma başlatmasının ardından Almanya’nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Takım'ın gollerini atan Merih Demiral, sevinç gösterisi sırasında bozkurt işareti yaptı. UEFA, milli futbolcu hakkında ''uygunsuz davranış iddiasıyla'' soruşturma başlattı. 

DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, dünkü Avusturya maçında gol attıktan sonra 'bozkurt' işareti yapan Merih Demiral hakkında UEFA tarafından soruşturma başlatılmasına ilişkin, "Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımımız ile Avusturya A Milli Futbol Takımı arasında dün oynanan futbol maçının ardından UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez. Diğer taraftan, Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının Eylül 2023'te yayımladığı raporda, her 'bozkurt' işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve 'bozkurt' işareti Almanya'da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral'a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir. Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz" denildi. 

ALMANYA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Türkiye-Avusturya maçında milli futbolcu Merih Demiral'ın sevinç kutlamasına ilişkin Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın UEFA'dan yaptırım talebi üzerine Demiral'a disiplin soruşturması açılmasının ardından Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynanan Türkiye-Avusturya maçında Demiral'ın sevinç kutlamasına ilişkin Almanya İçişleri Bakanı Faeser’ın UEFA'dan yaptırım talebinde bulunması üzerine Demiral'a disiplin soruşturması açılması sonrasında Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Schulz Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Bakan Faeser, Türkiye ile Avusturya arasındaki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu maçında Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti.

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Etiketler ALMANYA türkiye merih demiral bozkurt
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