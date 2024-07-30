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Brent petrol fiyatları 7 haftanın dibini gördü

Brent petrol fiyatları 7 haftanın dibini gördü
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Brent petrol fiyatlarında aşağı yönlü seyir devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 80 doların altına gerileyerek 7 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Petrol, bu haftaki OPEC+ toplantısından önce, küresel talebin gücüne yönelik endişelerle 7 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Brent petrolün varil fiyatı Haziran başından beri ilk kez 80 doların altına indi.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,44 dolardan işlem görüyor.

Petrol piyasası son haftalarda Çin ekonomisinin 5 çeyreğin en yavaş büyümesini kaydetmesiyle baskı altında. Ülkede petrol ithalat hacmi de düştü.

Jeopolitik riskler de fiyatlarda düşüşü tetikleyen unsurlar arasında yer alıyor. Yatırımcılar İsrail'in Pazar günü Hizbullah hedeflerine saldırması ve daha fazla misilleme tehdidinde bulunmasının ardından Orta Doğu'daki gelişmeleri izliyor.

Fiytlar yıl başından bu yana ise OPEC'in petrol arz politikası ve Fed’in faiz indirimine yaklaştığı beklentisiyle yüksek seyrediyor.

Etiketler Brent petrol fiyatı petrol varil fiyatı
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