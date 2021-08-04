Brezilya polisi Türk uçağında yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirdi

İspanyol bir iş insanının, İstanbul merkezli bir firmadan kiraladığı uçağın içerisinde yüzlerce ton uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul merkezli bir şirketten İspanyol iş insanı tarafından kiralanan uçak, Riyad'dan Malaga'ya ardından da Brezilya'ya hareket etti. Bugün Brezilya'da aramalara takılan uçağı içerisinde yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi. Olayın ardından uçağın pilotu ve mürettebatı Brezilya'da gözaltına alındı.

UÇAĞIN MÜRETTEBATI DA TÜRK

İş adamı Şehmuz Özkan'a ACM Holding'in İspanyol bir kişiye kiraladığı TC-GVA kuyruk tescilli Gulfstream IV tipi uçak önceki gün Riyad'dan 4 Türk mürettebat ile İspanya'nın Malaga şehrine uçtu. Uçak, dün ise Malaga'dan havalanarak Brezilya'ya hareket etti. Brazilya'daki Fortaleza Uluslararası Havaalanı'na bu sabah ulaşan uçak daha sonra aynı ülkedeki ikinci durağı olan Ribeirao Preto Havalimanı'na indi.

VALİZLER İÇİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Uçakta, bu havalimanında gümrük muhafaza ekipleri tarafından yapılan aramada valizler içinde uyuşturucu bulundu. Valizlerden biri mürettebat eşliğinde açıldı. Uçakta bulunan iki pilot ile kabin görevlisi ve teknik personelin gözaltına alındığı öğrenildi. Uçağı kiralayan İspanyol'un ise uçağa hiç binmediği belirtildi. Uçağın bir sonraki sefer noktasının ise Brüksel olduğu ifade edildi.