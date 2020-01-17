Britanya hükümetinden Hizbullah kararı

ABD-İran gerilimi Avrupa ülkelerini etkisi altına alırken, Sputnik'de yer alan habere göre Washington'ın başmüttefiği Londra'dan İran destekli Lübnanlı Şii örgüt ve parti Hizbullah'a yönelik yeni bir yaptırım kararı geldi.

ÖRGÜTÜN TAMAMI LİSTEYE ALINDI

Britanya'nın Hazine Bakanlığı, Hizbullah'ın tamamını yaptırım uygulanan 'terör örgütü' listesine aldı.Daha önce Şii örgütün askeri kanadını 'terör' listesine almış olan Britanya Hazine Bakanlığı, bu kez siyasi kanadını da listeye dahil etti.

Hizbullah'ın Cihad Konseyi ve Dış Güvenlik Birimi dahil tüm yapılarının yeni listede yer aldığı görüldü. Terörizm ve terörist finansmanı yasaları uyarınca hem askeri hem sivil kanadıyla kara listeye sokulan Hizbullah'ın bütün mal varlıklarının dondurulması kararı da açıklandı.