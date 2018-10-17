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  3. 17 Ekim 2018 11:33

Brunson'un avukatı mahkemeye başvurdu

ABD'li Brunson'un avukatı, müvekkiline verilen hapis cezasının "usul ve yasaya aykırı olduğu" iddiasıyla İzmir Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu.

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