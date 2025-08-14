BtcTurk'te kripto para yatırma ve çekme işlemleri durduruldu
BtcTurk, teknik bir sorun nedeniyle kripto para yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak devre dışı bırakıldığını açıkladı.
Kripto borsası BtcTurk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıcak cüzdanlardaki teknik bir sorun nedeniyle kripto para yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak devre dışı bırakıldığını açıkladı.
İşlemlerin yeniden açıldığında bilgilendirme yapılacağı aktarılan açıklamada, alım satım işlemleri ve TL yatırma çekme işlemlerinin kesintisiz olarak devam ettiği bildirildi.
