Bu bir rekor ! İstanbulluların tatil rezervasyon iptalleri %90'a ulaştı !

İstanbul Belediye Başkanlığı için seçimin 23 Haziran’da yenilenmesine karar verilirken; AK Parti ve CHP adayları arasında önceki seçimde yüzde 0.1 civarında gerçekleşen oy farkı, bıçak sırtında geçecek seçime yönelik seçmen hassasiyetini zirveye taşıdı.

Söz konusu dönemde tatil ya da seyahat planı olan yüzbinlerce Türk’ün, seyahat acentaları, otel ve havayollarına rezervasyonlarının iptali için başvurduğu belirtilirken; CHP’li sahil belediyeleri de sosyal medya hesaplarından seçmenlere 23 Haziran’da tatile gelmeyip oy kullanamaları çağrısı yapmaya başladı.

Turizm sektörü temsilcileri, seçim kararı öncesi 23 Haziran döneminde okulların kapanmasının da etkisiyle İstanbul dışında olacağı tahmin edilen kişi sayısının 500,000 civarında olduğunu, seçimin takrarlanması kararının ardından seyahatini erteleyen ya da iptal edenlerin oranının ise yüzde 90’ın üzerinde olduğunu belirtiyor.

PRONTOTOUR: BÖYLE YOĞUNLUKTA BİR İPTAL OLMADI

“Çok yüksek bir seçmen hassasiyeti görüyoruz. Daha önceki seçim dönemlerinde de iptal başvuruları alıyorduk. Ama kesinlikle bu yoğunlukta değildi” diyen Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran şöyle devam etti:

“Bizim 23 Haziran tarihine denk gelen 1,000 kişilik rezervasyonumuz vardı. Şu ana kadar bunun 90’ın üzerinde bir kısmını farklı bir tarihe kaydırdık. Bir ekip oluşturduk, müşteriler bizi aramadan biz onları arayıp rezervasyon tarihinizi değiştirmek ister misiniz diye sormaya başladık.”

Belediyelerin 23 Haziran paylaşımları sosyal medyayı salladı

YSK verilerine göre İstanbul’da kayıtlı toplam 10.57 milyon seçmen bulunurken, 31 Mart’ta bunların 8.87 milyonu oy kullanmıştı. CHP ve İYİ Parti adayı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık yüzde 0.1’e denk gelen 13,000 civarında oy farkıyla AK Parti ve MHP adayı Binali Yıldırım’ı geride bırakmıştı.

‘SEÇİM OLMASAYDI 500 BİN KİŞİ İSTANBUL’DA DEĞİLDİ’

Farkın bu kadar küçük olmasının seçmenler arasında oy kullanma motivasyonunu artırdığının görüldüğünü belirten Onaran, “Hesaplamalarımıza göre, seçim olmasaydı yaklaşık 500,000 kişi 23 Haziran’da İstanbul dışında olacaktı. Buna tabi ki sadece paket tur alanlar değil, münferit olarak uçak ya da otobüs bileti alıp o tarihte İstanbul dışında olacaklar da dahil. Bu 500,000 kişinin çok büyük kısmından rezervasyonları için iptal talebi geliyor. Kesinlikle yüzde 90’ın üzerinde bir oranda olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

Telekom sektöründe çalışan ve CHP’yi desteklediğini söyleyen 35 yaşındaki Berke Tunç da, seçimde oy kullanmak için seyahat planını iptal edenlerden biri: “Kız arkadaşımla hafta sonu seyahati için Beyrut’a gidecektim. İki ay önceden promosyon bileti aldım. Tereddüt etmeden iptal etmek istedik” dedi ve ekledi:

“Geçen seçimin 13,000 oy farkla kazanıldığını görünce, bu seçimde bir oy bile önemli. Daha çok umutluyum çünkü Türk halkı vicdanlıdır. Siyasi görüş olarak desteklemese bile bir kerelik mağdurun yanında olmuştur her zaman.

‘TAMAMA YAKINI İPTAL EDİLDİ’



Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu da, platform olarak 5,500 civarında acente ile iletişim halinde olduklarını belirterek, İstanbul çıkışlı tatil rezervasyonlarının tamamına yakınında iptal başvurusu gözlediklerini söyledi.

Polatoğlu, “Acentelerde 23 Haziran’a denk gelen İstanbul çıkışlı rezervasyonların hemen hemen tamamında iptal başvuru var. Neredeyse yüzde 100 diyebilirim” dedi ve ekledi:

“Yurt içi rezervasyonlarda hiçbir sorun yok. Bütün acenteler otellerle anlaştı. Hava yolları da zaten ücretsiz iade ve değişim açıklamaları yaptılar. Ancak yurt dışı tarafında biraz problemle karşılaşıyoruz” dedi ve ekledi:

“Acentelerin sık çalıştığı otellerin bir kısmı anlayış gösteriyor. Ancak yabancı hava yolu şirketleri tarafında biraz sorun var. Yabancı hava yollarının genel merkezlerine yazı yazıp durumu anlattık. Örneğin Air France bunlardan biri. Birkaç gün içinde cevap gelmesini bekliyoruz.”

Türkiye’nin havayolu şirketlerinden THY ve Atlasglobal seçim dönemine denk gelen tarihler için alınan biletler için ücretsiz değişim yapacağını açıklarken; Pegasus ve Onur Air yolculara ücretsiz değişimin yanı sıra iade hakkı tanıdı.