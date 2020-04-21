Bu da Babacan'ın önündeki son anket sonuçları

Tarafsız Haber Ajansı'ndan Mehtap Gökdemir'e konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, son yaptırdığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Babacan, araştırma şirketine yaptırdıkları ankette muhalif kanadın oylarının yüzde 50'nin çok üzerinde olduğunu söyledi.

AK PARTİ'NİN KEMİK OYLARI DA ERİYOR

AK Parti'nin kemik oyunun da düştüğünü savunan Babacan, yeni partilerin toplam oy oranının ise yüzde 17-18 bandında olduğunu ifade etti.

CHP VE İYİ PARTİ YÜKSELİYOR

Ali Babacan'ın paylaştığı bilgilere göre Cumhur İttifakı'nın iki ayağı AKP ve MHP kan kaybı yaşarken; CHP, İYİ Parti ve Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu yeni partilerde artış gözlemleniyor.

BABACAN, AKŞENER VE DAVUTOĞLU’NA KOMŞU OLACAK

Öte yandan Ali Babacan, Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu'na komşu olacak.

DEVA'nın genel merkez binasının da İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nin bulunduğu Mustafa Kemal Mahallesi'nde olacağı öğrenildi.