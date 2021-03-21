  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bu da ''derbi park''! Maçı böyle izlediler

Bu da ''derbi park''! Maçı böyle izlediler

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçını, Adanalı vatandaşlar millet bahçesi içerisine kurulan dev ekran ile araçlarında maçı izleme imkanı buldu.

Adana Yüreğir Belediyesi, Millet Bahçesi'ne kurduğu dev ekranlarla Adanalı vatandaşlara araçlarında, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini izleme imkanı sundu.

 Yüzlerce, Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarı araçları ile etkinlik alanına gelerek maçı izlemeye başladı. Taraftarların bazıları araçlarının içinde kimi de aracının dışarına çıkarak maçın keyfini sürdü.

Maçı izlemeye gelen bir taraftar, ”Güzel bir etkinlik, pandemi var. İnsanlar dışarı çıkamıyorlar. İnsanlar araçlarının içerisinden birbirlerine temas etmeden izliyor, güzel olmuş” dedi.

Etiketler adana derbi park otopark otomobil belediye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ölmek üzereyken bulunan ilk ve son hali şaşırttı
Fotoğraflar bugün çekildi! D-100 karayolunda metrelerce kuyruk
Erdoğan'ın imzasıyla Diyarbakır il sınırı değişti!
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan istifa açıklaması
İbo Show'da İsmail YK rüzgarı! Sosyal medya yıkıldı
2021 model Fiat Egea fiyatlarına zam geldi
Ünlü anketçiden dikkat çeken iddia: ''Asıl değişim Çarşamba günü''
Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama
Mart kapıdan baktıracak! İşte önümüzdeki haftanın hava durumu tahminleri
Nevruz kutlamalarından korkutan görüntüler