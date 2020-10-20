Bu da yasak anketi: CHP'liler ''evet'', AK Partililer ''hayır'' dedi

ADAMOR’un yaptığı araştırmaya göre, halkın yüzde 55’i salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanması gerektiğini belirtti. Karantina yasağına uymayanlar için nasıl bir yaptırım uygulanmalı sorusuna katılımcıların yüzde 49’u KYK yurtlarında karantinaya alınmaları gerektiğini, yüzde 35'i hapis cezasının uygulanması gerektiğini söyledi.

Araştırma, 1 ile 15 Ekim 2020 tarihleri arasında Türkiye’deki 76 ilde ikamet eden 1.317 kişiyle gerçekleştirildi.

ADAMOR’un yaptığı araştırmaya göre, yurttaşların yüzde 55’i salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanması gerektiğini belirtirken, uygulanan karantina yasağına uymayanlar için nasıl bir yaptırım uygulanmalı sorusuna katılımcıların yüzde 49’u KYK yurtlarında karantinaya alınmaları gerektiğini, yüzde 35'i hapis cezasının uygulanması gerektiğini söyledi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İSTİYORLAR

Araştırmaya katılanların yüzde 55'i Covid-19 salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanması gerektiğini düşünürken, yüzde 41'i sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanmaması gerektiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 4'ü bu konuda fikri olmadığını aktardı. Covid-19 salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanması gerektiğini düşünen kadınların oranı yüzde 60,4 olurken erkeklerde bu oran yüzde 53 olarak tespit edildi. Sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanmasına karşı olan erkeklerin oranı yüzde 43 iken, kadınlarda bu yüzde 34,6 olarak belirlendi.

Covid-19 salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanması gerektiğini düşünenlerinin oranı yüzde 70,5 ile en fazla CHP seçmenlerindeyken, sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanmasına yüzde 59,4 ile en fazla karşı olan AKP seçmeni olarak dikkat çekti.

HAPİS CEZASI VERİLSİN Mİ?

Ankete katılanların yüzde 29'u Covid-19 salgınla mücadele kurallarına uymayan vatandaşları uygulanan idari para cezalarını az bulduklarını ve arttırılması gerektiğini düşünürken, katılımcıların yüzde 23'ü de çok yüksek bulduklarını ve azaltılması gerektiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 48’i uygulanan idari para cezalarının yerinde olduğunu ve aynen uygulanmaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Katılımcıların "Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşlara uygulanan karantina yasağına uymayanlar için nasıl bir yaptırım uygulanmalı?" sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde, yüzde 49'unun KYK yurtlarında karantina alınmaları gerektiğini, yüzde 35'inin hapis cezası uygulanması gerektiğini, yüzde 14'ünün idari para cezası uygulanması gerektiğini belirtirken, sadece yüzde 2'sinin hiçbir şey yapılmamalı dediği görüldü.cı sonuçlar