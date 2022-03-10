Bu daha fragman! Asıl kar yağışı şimdi başlıyor

İstanbul'da etkili olan kar yağışının şiddetini artıracağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, İstanbul'a turuncu, 57 ile ise sarı kodlu uyarı geçti. İBB Başkanı İmamoğlu ise zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda ricada bulundu.

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bir süredir uyardığı son 35 yılın en yoğun kar yağışı gece saatlerinde başlayarak gün içinde İstanbul'da etkisini gösterdi. Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan ve güne uyanan İstanbulluları beyaz örtüyle karşılayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde de kendini göstermeye başladı.

ASIL KAR YARIN GELİYOR

Meteoroloji tarafından Ankara, İstanbul, Bursa ve Konya dahil olmak üzere 58 şehir, 11 Mart Cuma günü yoğun kar yağışı için uyarıldı. İstanbul'a turuncu, 57 kente ise sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

İSTANBUL'A TURUNCU, 57 İLE İSE SARI UYARI

Uyarıda bulunulan kentler; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya'nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt olarak sıralandı.

İMAMOĞLU: ZORUNLU OLMADIKÇA YOLA ÇIKMAYIN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından "İstanbul’da kar yağışının Cuma günü çok daha etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığı da ciddi oranda düşecek ve yollarda buzlanma artacak" uyarısında bulundu.

İmamoğlu şöyle devam etti:

"İstanbulluları yarın da zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla kesinlikle yola çıkmamaları konusunda bir kez daha uyarmak isterim."

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