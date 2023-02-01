Bu daha fragmandı! İstanbul'a kuvvetli kar yağışı geliyor

İstanbul'da dün gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kısa süren kar yağışının hafta sonu geri döneceği belirtildi. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, ''İstanbul'a ne zaman kar yağacak?'' sorusuna yanıt verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu raporuna göre kar yağışı yarın sadece Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da görülecek. Cuma günü ise soğuk ve yağışlı hava batıda etkili olacak. Cumartesi günü yeniden çok sayıda kentte kar yağışı bekleniyor.

Pazar günü İstanbul'da yeniden karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.

PROF. DR. ŞEN: YAĞIŞ AKŞAM ÜSTÜNE KADAR DEVAM EDECEK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'daki kar yağışına ilişkin yaptığı açıklamada " Kar her gün geçtikçe biraz daha artarak İstanbul'da etkili oluyor. Yükseklerde daha çok kar yağışı örtü yaptı. Karla karışık kar ve kar yağışı bugün akşam üstüne kadar devam edecek. Anadolu'da kar yağışı devam ediyor şu anda. Türkiye'nin birçok yerinde yağış var bugün. Yarın sıcaklık batıda biraz yükseliyor. İstanbul'da sıcaklık 10 dereceye kadar artacak" dedi.

ASIL KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Prof. Dr. Şen, "Cumartesi akşamından itibaren İstanbul'a daha kuvvetli bir kar yağışı geliyor. Pazar ve pazartesi günü İstanbul'da yerde karı görebileceğiz, şehir içinde de görebileceğiz. Ulaşıma da dikkat etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















