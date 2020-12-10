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  3. 10 Aralık 2020 19:48

Bu dolandırıcılığa dikkat! Emniyet'ten çok önemli WhatsApp uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğünün eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'dan, "WhatsApp yoluyla doğrulama" yöntemiyle yapılan dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyardı.

Bu dolandırıcılığa dikkat! Emniyet'ten çok önemli WhatsApp uyarısı
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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının internet kullanan vatandaşları bilgilendirmek ve internetin zararlarından korumak amacıyla oluşturduğu eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından örnek dolandırıcılık yazışmasına ait bir fotoğraf paylaşılarak yapılan uyarıda, şunlar kaydedildi:

"Hiçbir sosyal medya platformu, sizden WhatsApp yoluyla doğrulama istemez. Görselde de göründüğü gibi, sosyal medya dolandırıcılarına itibar etmeyiniz."Emniyet'ten çok önemli 'WhatsApp' uyarısı!

emniyet , dolandırıcılık , uyarı
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