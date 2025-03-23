  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bu görüntüler Kandil'den değil, İstanbul'dan! Tepki yağıyor

Bu görüntüler Kandil'den değil, İstanbul'dan! Tepki yağıyor

Güncelleme:

İstanbul Yenikapı'daki Nevruz etkinliklerinde bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın görüntüleri ve konuşması yayınlandı.

İstanbul Yenikapı’da bugün düzenlenen Nevruz etkinlikleri skandal görüntülere sahne oldu. Etkinlik alanında terör örgütü PKK’nın bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan’a ait görüntülerin sinevizyon gösterimiyle yansıtılması tepki çekti. 

Ayrıca etkinlik alanında bebek katili Öcalan'ın posterleri açıldı. 

Nevruz kutlamalarında teröristbaşı Abdullah Öcalan görüntülerine herhangi bir müdahalede bulunulmaması başta sosyal medya olmak üzere kamuoyunun farklı kanallarında eleştiri konusu oldu. 

Etiketler istanbul nevruz etkinlikleri terörist abdullah öcalan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İclal Aydın'ın ''İmamoğlu'' isyanı olay oldu İclal Aydın'ın ''İmamoğlu'' isyanı olay oldu Gazeteler Ekrem İmamoğlu için tutuklama talebini nasıl gördü ? Gazeteler Ekrem İmamoğlu için tutuklama talebini nasıl gördü ? 81 ilde sağanak alarmı: Önce sıcak, sonra bahar yağmuru geliyor! 81 ilde sağanak alarmı: Önce sıcak, sonra bahar yağmuru geliyor! Ünlü şarkıcıdan sandık başında ''seçim'' pozu Ünlü şarkıcıdan sandık başında ''seçim'' pozu Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kırmızı alarm Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kırmızı alarm CHP'den İstanbullulara Saraçhane çağrısı CHP'den İstanbullulara Saraçhane çağrısı Serbest bırakılan Ercan Saatçi'den dikkat çeken açıklama Serbest bırakılan Ercan Saatçi'den dikkat çeken açıklama Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı kararı Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı kararı İBB'deki iki ayrı soruşturmada 48 kişi tutuklandı İBB'deki iki ayrı soruşturmada 48 kişi tutuklandı Zabıtanın parasına el koyduğu dilenciden pes dedirten sözler Zabıtanın parasına el koyduğu dilenciden pes dedirten sözler
Bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı: Hesaplara 4 bin TL değil, 3 bin TL yatırılacak Bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı: Hesaplara 4 bin TL değil, 3 bin TL yatırılacak İmamoğlu'nun mahkemeye sevk edilmesi sonrası adliyede tansiyon yükseldi İmamoğlu'nun mahkemeye sevk edilmesi sonrası adliyede tansiyon yükseldi Ekrem İmamoğlu tutuklandı! İşte ilk sözleri... Ekrem İmamoğlu tutuklandı! İşte ilk sözleri... RTÜK canlı yayınlara müdahale mi etti? RTÜK canlı yayınlara müdahale mi etti? Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için karar verildi Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için karar verildi CHP'den Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası ilk açıklama CHP'den Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası ilk açıklama Komşusunun hayatını kabusa çevirdiği 19 yaşındaki kızdan yardım çığlığı Komşusunun hayatını kabusa çevirdiği 19 yaşındaki kızdan yardım çığlığı İmamoğlu'nun tutuklanması dünya basınında böyle yankılandı İmamoğlu'nun tutuklanması dünya basınında böyle yankılandı Polis barikatı önünde ''bozkurt'' yapan ülkücüler MHP'yi kızdırdı Polis barikatı önünde ''bozkurt'' yapan ülkücüler MHP'yi kızdırdı CHP sandık başında: Özgür Özel ve Dilek İmamoğlu da oy kullandı CHP sandık başında: Özgür Özel ve Dilek İmamoğlu da oy kullandı