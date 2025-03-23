Bu görüntüler Kandil'den değil, İstanbul'dan! Tepki yağıyor

İstanbul Yenikapı'daki Nevruz etkinliklerinde bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın görüntüleri ve konuşması yayınlandı.

İstanbul Yenikapı’da bugün düzenlenen Nevruz etkinlikleri skandal görüntülere sahne oldu. Etkinlik alanında terör örgütü PKK’nın bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan’a ait görüntülerin sinevizyon gösterimiyle yansıtılması tepki çekti.

Ayrıca etkinlik alanında bebek katili Öcalan'ın posterleri açıldı.

Nevruz kutlamalarında teröristbaşı Abdullah Öcalan görüntülerine herhangi bir müdahalede bulunulmaması başta sosyal medya olmak üzere kamuoyunun farklı kanallarında eleştiri konusu oldu.