Bu hafta borsa kazandırdı

Haftalık bazda Borsa İstanbul`da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,59 değer kazandı, altın yüzde 2,28, avro yüzde 2,48 ve dolar da yüzde 2,04 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 94.656,05, en düşük ise 92.205,55 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,59'luk artışla 93.274,15 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,28 azalarak 248,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,24 azalışla 1.655,00 liraya düştü. Geçen hafta sonu 413,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 404,00 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,04 değer kaybederek 6,4500 liraya, avro da yüzde 2,48'lik azalışla 7,4690 liraya düştü.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,32, yatırım fonları yüzde 0,41 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,25 ile kıymetli madenler fonları oldu.