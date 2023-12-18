Bu hafta hava nasıl olacak ?

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yeni hafta yurt genelinde güneşli bir havayla başlayacak. Ancak güneşin ardından kış geri geliyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Siirt, Sinop, Van ve Iğdır çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI : Rüzgârın; Marmara, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ