Bu iddia olay olur: Türkiye'de koronavirüsten ölümleri gizliyorlar!

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Sözcü gazetesinen Can Çapar'a yaptığı açıklamada Hatay'da şimdiye kadar 7 ölümün gerçekleştiğini 5'inin sebebinin salgın hastalık olarak kayıt edildiğini söyledi.

Sadece diğer 2 ölüm için corona virüsü kaynaklı dendiğini paylaşan Savaş, corona virüsü kaynaklı olarak kayıtlara geçen 2 ölüm için de “Fransa ve Almanya'dan geldi” dedi.

Savaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hastalara MKÜ Araştırma ve İskenderun ile Antakya devlet hastanelerinde tedavi uygulanıyor. 50 civarında hasta olduğunu biliyoruz. Hatay'da ciddi bir hasta popülasyonu yok. Benim uzmanlık alanım bu yönde.

Hatay, bu hastalığa ocak ayından beri sahip. Şu anki vakaların büyük bir kısmı ya umreden geldi ya da Kıbrıs, Avrupa ve Orta Doğu'dan geldi. Buralardan gelen insanlar hastalığı getirdi.

Hatay'da İstanbul, Zonguldak, Kocaeli manzarası yok. Hataylılar evde kalmaya özen gösteriyor.

Virüsten Haziran ayına doğru kurtulacağız görünüyor. Mayıs ortasından itibaren düşüş görebiliriz.

İnsanların bir yanılgısı var. Havalar ısındıktan sonra sanki virüs kendiliğinden yok olacakmış gibi düşünüyoruz ama böyle bir şey yok. Sıcaklığın bu virüsü yok etmede etkili olacağını düşünmüyorum. Sadece evrensel kurallara uyarak üstesinden gelebiliriz. Sık sık el yıkamamız lazım. Maske kullanmamız gerekiyor. Hijyene dikkat etmemiz gerekiyor. Evrensel ve bireysel kurallara dikkat ettiğimiz sürece bundan kurtulabiliriz.

Bilime sarılarak virüsten kurtulabiliriz. Kaderci olmak işe yaramaz. Soğuk ve sıcak hava ile bu işin ilgisi yok."