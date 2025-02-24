Bu illerde okullar yarın da tatil edildi

Bazı illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Sibirya kökenli soğuk hava dalgası ve kar yağışı birçok ilde hayatı felç etti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde 25 Şubat Salı günü okullar tatil edildi.

İşte yarın eğitime ara verilen iller:

BARTIN

Bartın Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okulların yarın tatil edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 25 Şubat Salı günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personel de 25 Şubat’ta 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

SAMSUN

Samsun'da kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde tüm okullar tatil edildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarına göre, ilimizde etkisini sürdüren kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklar olabileceği değerlendirildiğinden, tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 25 Şubat Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görevli, hamile, engelli ve çocuğu kreş̧ veya anaokuluna devam eden anneler de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

ORDU

Ordu’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın il genelinde tüm okullar tatil edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle; İl genelindeki tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 25 Şubat Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlilerimiz ile 0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler de (karla mücadele tedbirleri kapsamında yürütülen güvenlik, sağlık, karla mücadele birimleri dışındaki kurumlarda çalışanlar) aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

ARTVİN

Artvin’de yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 25 Şubat Salı günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün ara verildi.



Meteoroloji İl Müdürlüğü’nden alınan verilere göre Artvin’de etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk havanın 25 Şubat Salı günü de devam etmesi beklenirken, Artvin Valiliği eğitim öğretime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Salı günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim kursları, gündüz eğitim veren Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar) eğitim öğretime verilen aranın 1 gün süreyle uzatıldığı belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

VAN

Van’da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiler doğrultusunda Van’da etkili olan kar yağışı, aşırı soğuk, buzlanma ve sis kaynaklı ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı 25 Şubat 2025 Salı günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir (RAM ve rehabilitasyon merkezleri dahil). Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. Çocuğu kreşe ve anaokuluna gidip kamuda çalışan anneler de izinli sayılacaktır (0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler idari izinlidir)" denildi.

ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime 25 Şubat Salı günü 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.



Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşların güvenliği için tedbir alındığı belirtildi. Bu kapsamda resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreşler, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri kapalı olacak. Ayrıca hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerindeki tüm faaliyetler de ertelendi. Açıklamada kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personelin durumlarının ilgili birimlerce değerlendirileceği belirtilirken, malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Yetkililer, buzlanma riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Öte yandan, Karadeniz Ereğli ilçesinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan 2 köy yolunu açmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.