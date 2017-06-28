Bu illerde yağış bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Ardahan, Çorum’un kuzey çevreleri, Amasya’nın batı ilçeleri ile Kars’ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde artmaya devam edecek ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey, güney kesimler ile Doğu Anadolu’nun güneyinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 34

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26

Erzurum: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41