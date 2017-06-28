Bu illerde yağış bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Ardahan, Çorum’un kuzey çevreleri, Amasya’nın batı ilçeleri ile Kars’ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde artmaya devam edecek ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey, güney kesimler ile Doğu Anadolu’nun güneyinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 34
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26
Erzurum: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41
İHA