  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bu illerde yaşayanlar dikkat: AFAD'dan sel uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat: AFAD'dan sel uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat: AFAD'dan sel uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 8 kentte sel beklentisi olduğunu paylaşarak vatandaşları uyardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bugün 8 kent için sel uyarısında bulundu.

"Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün öğle saatlerinden itibaren Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman ve Kayseri ile Ankara’nın güney çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor" denilen açıklamada, "Sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" uyarısında bulunuldu.

Etiketler meteoroloji sel uyarı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Piyasalarda ibre yön değiştirdi! İşte dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum
Biontench aşısıyla ilgili korkunç itiraf! Aylar sonra ortaya çıktı
Mercedes'in elektrikli süper otomobili Mercedes EQS Türkiye'de
Bodrum'da ilginç anlar: Köpekbalığını elleriyle yakaladı!
Acun Ilıcalı, Exxen'i eleştiren Güntekin Onay'a tepki gösterdi
Keloğlan filminin Fatma'sı bakın kim çıktı
ASELSAN'dan yerli İHA'lar için müjdeyi verdi
Erdoğan'a en yakın isim son anketi canlı yayında açıkladı
İnce açıkladı: 2023'te seçim 2. tura kalırsa kimi destekleyecek ?
Artan gıda fiyatları sonrası BİM İcra Kurulu Üyesi'nden bomba açıklama