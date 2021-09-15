Bu illerde yaşayanlar dikkat: AFAD'dan sel uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 8 kentte sel beklentisi olduğunu paylaşarak vatandaşları uyardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bugün 8 kent için sel uyarısında bulundu.

"Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün öğle saatlerinden itibaren Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman ve Kayseri ile Ankara’nın güney çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor" denilen açıklamada, "Sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" uyarısında bulunuldu.