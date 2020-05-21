Bu internet sitelerine dikkat! Bakanlık tek tek ifşa etti!

Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Dolandırıcılar her aileye 1498 TL devlet desteğinde bulunulacağı vaadiyle kişilere kısa mesaj (SMS) göndermektedir.

Sağlık Bakanlığının vatandaşlara maddi destek verme yönünde görevi ve çalışması bulunmamaktadır.

Resmi kaynağı olmayan *Saglikgovtr-destek, *E-kapim, *e-kapim-online,*e-kapim-portalgiris gibi yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz.