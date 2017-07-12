Bu işletmede hamile ve şehit yakınları para ödemiyor

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nin Bayır Mahallesi'nde organik yiyecek satan Hasan Ali Vural, işyerine gelen şehit ailelerinin yedikleri ve satın almak istedikleri, hamilelerden ise orada yedikleri hiçbir üründen ücret almıyor.



Marmaris'e 26 kilometre mesafedeki Bayır Mahallesi'nde organik köy ürünleri satan Hasan Ali Vural, uygulamasıyla dikkat çekiyor. Tarihi bir çınar ağacının da bulunduğu mahallede organik ürünler satan Vural, işyerine gelen şehit ailelerinin yedikleri ve satın almak istedikleri, hamilelerden ise orada yedikleri hiçbir üründen ücret almıyor.







Bal, arı sütü, propolis, polen, keçiboynuzu tozu ve pekmezi, ballı sabun, sivilce, akne, güneş yanığı ve lekeye iyi gelen yabani zeytinyağı, otları karıştırarak yapılan 'Yörük kızı yağları', deniz tuzu, egzama kremi, kantron ve romatizma yağları, hayıt ve bitki çayları ile çeşitli hediyelik eşyalar satan Vural, şunları söyledi:

"Şehitlerimizin annesi, eşi ve çocuklarından baldan, yağlara ve karışımlara kadar, buradan alıp götürecekleri, burada yedikleri hiçbir şeyden kesinlikle ücret talep etmiyorum. Çünkü onlara zaten bizlerin minnet borcu var. Hamilelerden de burada ne kadar ve ne yerse yesin ücret almıyorum. Ne kadar yiyecek ki bana Allah bunu fazlasıyla verir. Hastalardan da o anki hastalığına iyi gelecek bir şey varsa hemen uyguluyorum ondan da para almıyorum. Bu karışımları o zamanlar dedelerim ve son dönemde de ninem katırlarının sırtlarında oluşan yaraları gidermek ile genç kızların yüzünde oluşan sivilceler için kullanmışlar. Bunlar kullanılarak zamanla bu hale geldi."







BAL VE ZEYTİNYAĞININ SAFLIĞI ÖYLE ANLAŞILIYOR

Bal ve zeytinyağı da satan Hasan Ali Vural, "Balın saf ve doğal olduğunu anlamak için dedemden kalma iki deney var. Yayvan bir cam kaba bir kaşık bal, üzerine az miktarda su konularak 3-4 dakika sağdan sola veya soldan sağa çevrilir. Kap içerisinde altıgen gibi mozaikler oluşuyorsa bu saf ve doğaldır. Eğer baloncuk olmaya başlarsa içinde şeker ya da glikoz vardır. Zeytinyağı için de bir bardağa biraz zeytinyağı ve üzerine tuz ruhu koyarak sallarız. Karışım olup renk kırmızıya dönerse sahtedir. Eğer tuz ruhu alta çöker zeytinyağı üste çıkarsa bu doğaldır. Tekrar hatırlatayım ki bu iki deney de bilimsel değil dedelerimden kalma bir durum" diye konuştu.













