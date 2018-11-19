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  3. 19 Kasım 2018 07:29

Bu kadarına da pes ! Karakol önünde drif yaptı

Niğde'nin Jandarma Komutanlığı önünde aracıyla drift yapan sürücüye ceza yağdı.

Bu kadarına da pes ! Karakol önünde drif yaptı
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Niğde'nin Jandarma Komutanlığı önünde drift yapan otomobil sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürmekten 5 bin 10 TL, cam filminden dolayı 235 TL para cezası yazılarak ehliyetine 60 gün el koyulup, aracı da 60 gün trafikten men edildi.

Çiftlik ilçe Jandarma Komutanlığı önünde plakası açıklanmayan bir otomobilin sürücüsü B.K. drift yaparak trafiği tehlikeye attı. Polise ihbar edilen otomobil sürücüsü trafik ekipleri tarafından yakalandı. Sürücü B.K'ye drift yaparak trafiği tehlikeye atmaktan 5 bin 10 TL, cam filminden dolayı 235 TL para cezası yazılarak ehliyetine 60 gün el konuldu, ayrıca aracı 60 gün trafikten men edildi.

 

 

DHA

niğde , karakol , dirft
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