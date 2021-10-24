Bu katil köpeklere kim dur diyecek? Pitbull terörü devam ediyor

Türkiye’de temmuz ayında yapılan tehlikeli hayvan ırklarıyla ilgili kanuni düzenlemeye rağmen özellikle Pitbull cinsi köpek saldırılarıyla ilgili haberler gelmeye devam ediyor.

Türkiye Gazetesi’nden Cevdet Fırat Aydoğmuş’un haberine göre, Türkiye’de, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde tasmasız ve ağızlıksız gezdirilmeleri yasak olan başta pitbull olmak üzere tehlikeli köpek ırkları sokaklarda ağızlıksız gezdiriliyor. Son dönemde pitbull saldırılarında artış yaşanırken, vatandaşlar bu konuda bir tedbir alınmamasından yakınıyor.

BİRÇOK İLDEN SALDIRI HABERLERE GELİYOR

Geçen ay Çorum’un Kale Mahallesi’nde 8 yaşındaki E.T, evinin önünde uğradığı Pitbull saldırısında ağır yaralandı. Geçtiğimiz günlerde de Samsun’un Atakum ilçesinde yaşayan Arif Sehri, tasmasız dolaştırılan köpeğin saldırısına uğramış ve burnu kopmuştu. Son olarak, Antalya’da yine bir pitbull, 11 aylık bir bebek ile babası Hasan Kaçar’a saldırdı. Baba ve bebek ağır yaralandı... Bu saldırılar yasaklı köpek türlerinin sebep olduğu tehlikeyi tekrar gündeme getirdi.

YASAĞA RAĞMEN KİMSE ALDIRIŞ ETMİYOR

Temmuz ayında Meclis’ten geçen düzenlemeyle Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türleri ile melezlerine yasak geldi. Yasağa uymayana da 11 bin lira ceza öngörüldü. Bu hayvanların ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacağı, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamayacağı hükme bağlandı. Ancak kanun çıkmasına rağmen tehlikeli türler, sahiplerini tarafından vatandaşların yoğun olduğu parklarda ve sokaklarda ağızlıksız gezdiriliyor. Şikâyet olmadığı veya bir ısırılma vakası yaşanmadığı sürece müdahale edilmiyor.

PİTBULL TERÖRÜ

Kanunun uygulamasına ilişkin belirsizlik de bulunuyor. Denetim yetkisi birden fazla kuruma verildiği için zaman zaman koordinasyonsuzluk yaşanıyor. Bakanlıklar ile yerel yönetimlerin yükümlülüğü bulunmasına rağmen Pitbull terörünün durdurulamaması tepkilere yol açıyor.

ŞİKAYETÇİ OLABİLİRSİNİZ

Vatandaşlar bir an önce çözüm bulunmasını istiyor. Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Yönetim Kurulu üyesi avukat Hadi Dündar “Sahipli bir hayvan tarafından ısırılırsanız sahibinden şikâyetçi olabiliyorsunuz, ceza davası ve tazminat davası açabiliyorsunuz. Cezalar, 3 aydan 10 yıla kadar çıkıyor. Sahipsiz hayvan tarafından saldırıya uğrarsanız belediyeden ve valilikten şikâyetçi olabiliyorsunuz” dedi.

(Kaynak: Türkiye Gazetesi)

Türkiye Gazetesi