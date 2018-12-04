SON DAKİKA
KILIÇDAROĞLU CHP GRUP TOPLANTISI'NDA KONUŞUYOR - CANLI
Kılıçdaroğlu CHP Grup Toplantısı'nda konuşuyor - CANLI
Kılıçdaroğlu CHP Grup Toplantısı'nda konuşuyor - CANLI
Bu kış nasıl geçecek ? Karı özledik diyen İstanbullulara kötü haber
Bu kış nasıl geçecek ? Karı özledik diyen İstanbullulara kötü haber
Piyasalar altüst oldu ! Dolar ve euro kritik seviyeyi aştı
Piyasalar altüst oldu ! Dolar ve euro kritik seviyeyi aştı
Herkesi ilgilendiren zam oranları belli oldu ! Kalem kalem zamlı ücretler
Herkesi ilgilendiren zam oranları belli oldu ! Kalem kalem zamlı ücretler
Maaşını alamayan işçiye devletten 3 maaş
Maaşını alamayan işçiye devletten 3 maaş
Vize serbestisi hayalini unutun, Schengen vizesine zam geliyor
Vize serbestisi hayalini unutun, Schengen vizesine zam geliyor
Motorine bir indirim daha geliyor
Motorine bir indirim daha geliyor
Birçok ilde FETÖ operasyonu: Gözaltı sayısı 208'e çıktı
Birçok ilde FETÖ operasyonu: Gözaltı sayısı 208'e çıktı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 04 Aralık 2018 13:30

Bu kış nasıl geçecek ? Karı özledik diyen İstanbullulara kötü haber

2018 son 47 yılın en sıcak yılı olarak geçiyor. 1971-2018 yıllarını kapsayan Ocak-Kasım dönemi 11 aylık ortalama sıcaklık değerlendirmesine göre, 2018 yılının Ocak-Kasım dönemi 16.3 derece olarak ölçüldü. Bu da son 47 yılın en sıcak yılını geçirdiğimiz anlamına geliyor.

Bu kış nasıl geçecek ? Karı özledik diyen İstanbullulara kötü haber
A+ A-

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek de İstanbul'da son 106 yılın en sıcak 3'üncü kışının yaşanacağını söyledi.

Adil Tek iklim değişikliğinin kaçınılmaz olarak görüldüğünü söyleyerek, “Sıcaklıkların artması atmosferdeki enerji miktarının da artmasına neden oluyor. Aslında bir küresel iklim değişikliği var. Bunları datalarımızda da rahatlıkla görüyoruz. Kandilli'de yaptığımız ölçümler 100 yılı geçti. 106 yıllık ölçüm periyoduna ulaştık. En sıcak 15 yılın 2000'li yıllardan sonra oluştuğunu görüyoruz. Yükselen bir sıcaklık trendi var" dedi.

KAR YAĞIŞI ZAYIF İHTİMAL

Aralık ayı içerisinde Marmara bölgesine kısa süreli kar yağışı beklediklerini kaydeden Tek, “Yüksek sıcaklıkların 2000'li yıllardan sonra 15-16 tanesi bu yıllardan sonraya sıkışmış. Bu sene ılıman bir hava geçti. Kışın ılıman geçeceğini söylemiştik. İklim modellerinin sonuçlarını konuşuyoruz. Marmara'da serin bir hava var Aralık ayı içerisinde. Aralık ayında kar yağışı olasılığı Marmara ve Batı Karadeniz'de gözüküyor. Sıcaklıklar daha sonra mevsim normalleri üzerine çıkıyor. İklim modellerine göre Ocak, Şubat ve Mart aylarında sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde olacak" diye konuştu.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

soğuk hava , kış , kış mevsimi , kar yağışı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM