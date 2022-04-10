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Bu köyde 600 yıldır davul çalınmıyor: Bakın nedeni neymiş?

Bu köyde 600 yıldır davul çalınmıyor: Bakın nedeni neymiş?

Bursa'da 600 yıldır Ramazan ayında davul çalınmayan köyde vatandaşlar sahura kendi imkanlarıyla kalkıyor.

Bursa'nın Keles ilçesinin Dedeler köyünde davul çalmama geleneği bulunuyor. Köy sâkinleri tam 600 yıldır Ramazan ayında ve başka günlerde davul çalmıyor. 1400'lü yıllarda Rumları irşât etmek maksadı ile bölgeye yerleştiği bilinen Şeyh Selahaddin Buhârî Hazretlerinin Dedeler köyünde türbesi bulunuyor.

HÜRMETEN DAVUL ÇALMIYORLAR
Dedeler sâkinleri, Selahaddin Buhârî Hazretlerine hürmeten köylerinde 600 yıldır davul çalmıyor. Ramazan ayında vatandaşlar sahura kendi imkanlarıyla kalkıyor. 600 yıldır devam eden davul çalmama geleneği Dedeler köyünde bu yıl da devam ediyor.

 "KÖYDE DAVUL RAMAZAN AYINDA DA BAŞKA ZAMANDA HİÇ ÇALINMIYOR"
Kendisi de Dedeler köyünden olan Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, "Dedeler köyünde Şeyh Selahaddin Buhârî Hazretlerinin kabri var bu türbeye saygı olması için köyde hiçbir şekilde davul çalınmıyor. Köyde davul Ramazan ayında da başka zamanda hiç çalınmıyor" dedi. 

Etiketler davul köy ramazan
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