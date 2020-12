''Bu maskeyi bana kimse taktıramaz''

Çaycuma ilçesinde 13 yıldır tantuni dükkanı işleten Erkan C., koronavirüsün olmadığını iddia ederek tedbirlere uymadı. İşyerinde de maske takma zorunluluğu olmadığını söyleyen Erkan C., şikayet üzerine gelen polislerle tartıştı. 23 kez kurallara uymayarak ceza yiyen Erkan C., bu sabah da Çaycuma Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

Koronavirüsün olmadığını insanların maske deneyi yapmak suretiyle zarar gördüğünü iddia eden Erkan C., suç duyurusu öncesinde açıklamada bulundu.

Erkan C., "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları üzerinde (maske deneyi yapmak suretiyle zarar vermek T.C.K madde: 77-a ve e bendi), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları üzerinde (ilaç deneyi yapmak ve deney yapmak suretiyle öldürmek, ölüme sebebiyet vermek T.C.K madde: 77-a ve e bendi), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları üzerinde (aşı deneyi yapmak ve deney yapmak suretiyle öldürmek, ölüme sebebiyet vermek T.C.K madde: 77-a ve e bendi), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hukuka aykırı bir biçimde evlerden belli zamanlarda çıkmasını engellemek suretiyle hürriyetten yoksun kılmak T.C.K madde: 77-d bendi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hukuka aykırı bir biçimde iş yerlerini kapatmak, mühürlemek, tehdit ve baskıyla çalışma hürriyetini engellemek (T.C.K madde 117), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hukuka aykırı hes kodu uygulamasıyla seyahat hürriyetini engellemek (Anayasa madde: 23), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hukuka aykırı bir biçimde okula gitmesini ve eğitim görmesini engellemek suretiyle eğitim hakkını engellemek (T.C.K. Madde:112-a ve b bendi), Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını askıya almak suretiyle anayasal düzeni ortadan kaldırıp, hukuk dışı dikta rejimini uygulamak (T.C.K. Madde: 309) sebeplerinden ötürü savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

POLİSLE "MASKE TAKMA YETKİN YOK" TARTIŞMASI

Suç duyurusu dilekçesini Cumhuriyet Savcılığı'na ileten Erkan C., polis ekiplerinin verdiği maskeyi takarak girdiği adliye çıkışı maskesini çıkartarak sokağa çıktı. Adliye çıkışında açıklama yapmak isteyen Erkan C.'ye polis memurları müdahale etmek istedi.

Görevli polisin "Maskeni tak, açıklamanı yine yap" dediği Erkan C., "Abicim senin bana maske takma yetkin yok. Sen polissin" dedi. Bunun üzerine polis memuru da "Şov yapıyorsun" dedi. C., "Ben şov yapmıyorum. Bu maskeyi bana kimse taktıramaz. Senin bana maske taktırma yetkin yok. Sen beni neye göre alıyorsun" diye yanıt verdi. C., polis ekiplerince karakola götürüldü.

24. CEZAYI YEDİ

Maske takma zorunluluğuna uymadığı gerekçesiyle 24. kez ceza yiyen Erkan C., çıkışta "Vakit harcıyorlar. Biz gerekli başvurularımızı, şikayetlerimizi yaptık. Biz işimize geri döneceğiz. Hayatın olağan akışına devam edeceğiz. 24. cezamız da hayırlı olsun. Allah kerim. Biz yasalara inanıyoruz, adalete, hukuka güveniyoruz" diyerek iş yerine gitti.