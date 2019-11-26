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  3. 26 Kasım 2019 17:36

Bu minibüse binen, nereye baksa Atatürk'ü görüyor

İstanbul'da Pendik-Kadıköy hattında çalışan bir minibüsün şoförü, aracın her yerini Atatürk fotoğraflarıyla kapladı. Minibüse binenler, gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor.

Bu minibüse binen, nereye baksa Atatürk'ü görüyor
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İstanbul'da Pendik-Kadıköy minibüs hattında çalışan "Atatürkçü minibüs" görenleri hayrete düşürüyor.

HER TARAFTA ATATÜRK FOTOĞRAFI VAR
Pendik-Kadıköy arasında çalışan minibüsün sahibi, aracın içindeki boş olan her tarafa Atatürk fotoğrafları yapıştırmış. Ayrıca, yolculuk boyunca da minibüsün içerisindekilere çeşitli marşlar dinletiliyor.

VATANDAŞ ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMİYOR
Minibüsle yolculuk yapanlar şaşkınlığını gizleyemezken, memnuniyetlerini dile getiriyor. Minibüs şoförünü kutlayan bir vatandaş, her zaman bu güzergahı kullandığını belirterek ilk kez Atatürk'e bu kadar önem veren bir minibüsçü ile karşılaştığını söyledi.

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kadıköy , pendik , atatürk
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