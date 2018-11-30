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  3. 30 Kasım 2018 12:52

Bu nasıl ceza ? Çitlere bağlanan 2 çocuğu polis kurtardı

Osmaniye'de Suriyeli Mahmut E., yarazmalık yaptıkları iddiasıyla 3 ve 5 yaşındaki çocuklarını evlerinin yanındaki ahırın demir çitlerine iple bağladı.

Bu nasıl ceza ? Çitlere bağlanan 2 çocuğu polis kurtardı
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, iki çocuğu bağlı oldukları yerden kurtarıp, baba Mahmut E.’yi gözaltına aldı. Olay merkez Fakıuşağı Mahallesi’nde meydana geldi. Vatandaşlar biri kız iki çocuğun, demir çitlere bağlı olduklarını görünce polis haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, 3 yaşındaki Ahmet E. ve ablası 5 yaşındaki Ragad E.’yi iple bağlandıkları çitten kurtardı. Yaklaşık bir saat bağlı kaldıkları belirlenen çocuklar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülürken, olayla ilgili baba Mahmut E. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

osmaniye , suriyeli
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