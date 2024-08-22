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Bu pazar seçim olsa anketinden dikkat çeken sonuçlar: Sandıkta dengeler değişti

Bu pazar seçim olsa anketinden dikkat çeken sonuçlar: Sandıkta dengeler değişti
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Hbs Araştırma şirketi, 'Bu pazar seçim olsa' anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Son olarak 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçim sonuçlarıyla kıyaslanan anket sonuçları dikkat çekti.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından başlayan erken seçim tartışmaları tüm hızıyla devam ederken yeni anayasa hazırlıklarına dört koldan başlayan AK Parti'ye kötü haber HBS Araştırma tarafından yapılan son genel seçim anketinden geldi. 

Hbs Araştırma şirketi de 14-16 Ağustos tarihlerinde yüz yüze görüşme gerçekleştirdiği 2.400 seçmenle yaptığı 'Türkiye Gündem Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. 

14 Mayıs 2023 milletvekili seçimleriyle karşılaştırıldığında AK Parti ve İYİ Parti ciddi oranda oy kaybederken CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin oylarını hatırı sayılır şekilde artırdığı görülüyor. 

AK Parti'nin ayrıca aynı şirketin geçen ayki anketinde yakaladığı yüzde 29,1 oy oranının da gerisinde kaldığı dikkat çekiyor. 

Anket sonuçlarına göre oyların partilere göre dağılımı şöyle oldu:

CHP: Yüzde 31,3 ( 14 Mayıs 2023: Yüzde 25,33 )
AK Parti: Yüzde 28,8 ( 14 Mayıs 2023: Yüzde 35,61 )
MHP: Yüzde 10,2 ( 14 Mayıs 2023: Yüzde 10,07 )
DEM Parti: Yüzde 8,6 ( 14 Mayıs 2023: Yüzde 8,82 (Yeşil Sol Parti)  )
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 5,4 ( 14 Mayıs 2023: Yüzde 2,81  )
İYİ Parti: Yüzde 5 ( 14 Mayıs 2023: Yüzde 9,68  )
ZAFER Partisi: Yüzde 2 ( 14 Mayıs 2023: Yüzde 2,23  )
TİP: Yüzde 1,2 ( 14 Mayıs 2023: Yüzde 1,73 )
Diğer: 1,7 
Oy kullanmayacağım: 5,8

Hbs Araştırma şirketi, 'Bu pazar seçim olsa' anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Son olarak 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçim sonuçlarıyla kıyaslanan anket sonuçları dikkat çekti.

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