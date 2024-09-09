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Bu sahillerde 3 gün boyunca denize girişler yasaklandı

Bu sahillerde 3 gün boyunca denize girişler yasaklandı
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Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün süreyle denize girişler yasaklandı.

Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ile rip akıntısı etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar dolayısıyla 3 ilçede denize girilmesine yarın, cuma ve cumartesi günü için yasak getirildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz deniz durumunun ölümlü boğulma olaylarına sebep olduğu belirtilerek, meteorolojik veriler ve ağır deniz şartları nedeniyle perşembe, cuma ve cumartesi günleri denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

AA

Etiketler sakarya Sakarya denize giriş yasaklanan yerler Sakarya 1'inci Amatör Lig kocaali kaynarca denize giriş yasağı
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