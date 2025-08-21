Bu sefer de bir kişinin kulağını kestiği görüntüler de ortaya çıktı

  1. Anasayfa
Ankara’nın Keçiören ilçesinde Hakan Ç.’ı bıçaklayarak öldüren zanlıların, daha önce bir başkasının kulağını kestiği görüntüler ortaya çıktı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 22 yaşındaki Hakan Ç. bıçaklanarak öldürülmüştü.

Hatta Hakan Ç.'ın (22) ailesi, küfür ve tehdit içeren mesajlar almaya devam ettiklerini belirtti.

Baba Ş.Ç., telefonuna gelen mesajlarda kendisini ve diğer çocuklarını da öldürecekleri ifadelerinin yer aldığını söyledi.

Baba Ş.Ç., gelen her türlü tehdide karşı duracağını ve oğlunun katillerinin en ağır cezayı alması için mücadele edeceğini söylemişti.

Hakan Ç.’ın katil zanlılarının bir başka kişinin kulağını kestiği video ortaya çıktı.

Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı.

