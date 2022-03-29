Bu Yaz Sineklikler Çok Rağbet Görecek

Havaların ısındığı, kapı ve pencerelerin açılarak taze havanın iç mekanlara davet edildiği yaz aylarında, davetsiz misafirleri dışarıda bırakacak en işlevsel sineklik modelleri Full Sineklik özel koleksiyonunda.

Full sineklik; balkon kapıları, teras kapı ve pencereleri dahil olmak üzere tüm kapı ve pencere tipleri için farklı ve ergonomik sineklik modelleri ile bu yaz da kurtarıcınız olacak. Modern çizgileri ve dekoratif görüntüleri ile sineklik modelleri sadece işlevsel değil aynı zamanda tasarımınızın yıldız unsurlarından olacak. Farklı renk çerçevelerde kullanılabilen plise sineklik başta olmak üzere, panjur sineklik modelleri ve menteşeli sineklik çeşitleri ile bu yaz evleriniz sineksiz temiz havaya doyacak.

Full Sineklik; hazır sineklik modellerinin yanı sıra evinizin ölçülerine ve mimarisine uygun olarak hazırladığı sineklik modelleri ile evinizi zararlı haşerelerden korumaya geliyor. Kanatlı balkon kapıları ve cam balkonlar gibi zorlu alanlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz plise sineklik ve menteşeli sineklik modelleri, kolay kullanımının yanı sıra kolay temizliği ve şık görüntüsü ile de dikkat çekiyor. Uygun fiyatlı sineklik modelleri arayanlar için hem işlevsel hem de şık çeşitleri ile hizmet sunan Full Sineklik, 12 aya varan taksit imkanı ile de kullanıcılarının beğenisini toplamayı başarıyor.

Sineklik Kullanın Evinizi Korumaya Alın

Tüm cam ve pencerelerin açıldığı sıcak havalarda, üreme mevsimi tamamlanan sinekler yiyecek kokuları ve hava akımının az olması edeniyle kapalı alanlara akın ediyor. Gündüz saatlerinde bir köşede dinlenen sinekler için gece saatleri avlanmak için ideal sessizliğe sahip. Özellikle konutlarda kullanılan sineklik modelleri ile bu sinek ve haşereleri dışarıda tutmak mümkün. Yoğun kullanılan kapılarda sürgülü sineklik gibi daha rahat hareket imkanı sunan modeller denemek mümkün. Full sineklik, evcil hayvan dostu evlere, birbirinden şık kedi sinekliği modelleri ile sineklerden korunma imkanı sunuyor. Kedi sinekliği, evcil dostunuzun gezinti ihtiyaçlarında ona gereken özgürlüğü sunarken, evinizin sineklere karşı korunmaya devam etmesine imkan tanıyor.

Tüm yıl gizli bir şekilde yağmur, kar ve güneşten etkilenmeden bekleyecek ve kullanmak istediğinizde kolayca indirerek sineklere karşı etkin çözüm sağlayabileceğiniz stor sineklik modelleri, Full Sineklik tasarımlarının en dikkat çeken parçalarından. Full Sineklik tarafından satışa sunulan zip perde ve sineklik modelleri de dahil olmak üzere tüm ürünleri internet üzerinden inceleyebilir, ölçülerinizi girerek hızlıca sipariş oluşturabilirsiniz.