Bu yaz tatilin adresi Bozcaada Flora Otel olacak

Haber3 gezi editörü Kemal Gürses yazıyor...

2018 yılı Haziran ayında açılan Flora Otel Bozcaada, bu sezon misafirlerini Nisan ayında ağırlamaya başlamış. Geçen sene de kaldığım otelde maalesef ülkemizdeki küçük otellerde oldukça sık karşılaştığımız sorunları görmemek, hatta işletme kalitesinin daha da artmış olmasını görmek insanı gerçekten memnun ediyor.

Öncelikle otelin isminden de anlayabileceğiniz üzere önem gösterilen bahçedeki bitki ve çiçek çeşitliliği, insanı şehrin beton griliğinden bir an olsun kurtarıyor. Bahçedeki kuş sesleriyle beraber bahçede oturup kahvenizi içerken ruhunuz dinlemekle kalmıyor, Bozcaada sevginiz daha da artıyor.

Bu otelde her şeyin doğal olmasına oldukça önem verilmiş. Sabah kahvaltılarında kendi bahçelerinden topladıkların zeytinlerden elde edilmiş zeytinyağı ile beraber servis edilen bölgede yetişen ve üretilen yerel ürünler gerçekten beklentileri aşıyor.

Her sabah farklı sürpriz ev yapımı börek, gözleme ve keklerin servis edilmesiyle beraber insanın içinden kahvaltı sofrasından kalkmak gelmiyor.

Odalarda Kuzey Ege köylerinden toplanmış antik köy evi kapıları dekorasyona bambaşka bir hava katmış. Bu otelde insanın içini ısıtan en önemli şey, her ayrıntının doğal ve üzerine düşünülmüş olmasıdır. Doktor bir çiftin emeklilik hayali olarak açılan bu küçük otelde kendinizi gerçekten evinizde gibi hissediyorsunuz. Otelin yeni olmasından dolayı banyo, klima, televizyon gibi çoğu insanın tatilde önem verdiği oda özelliklerinde bir sorun yaşanmaması da memnuniyet vericiydi.

Eğer yolunuz Bozcaada’ya düşerse, hiç düşünmeden kalabileceğiniz bu küçük, şirin oteli sizlerle paylaşmak istedim. Siz de bu otelde geçireceğiniz zamandan hiç pişmanlık duymayacağınıza eminim.

Kemal GÜRSES

www.florabozcaada.com

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