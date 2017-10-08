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  3. 08 Ekim 2017 11:19

BUDO seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinin bazıları hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO seferleri iptal edildi
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları  olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 10.45  İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul  (Eminönü/Sirkeci) ve 12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri  gerçekleştirilemeyecek.

06.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 07.00 İstanbul  (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul  (Eminönü/Sirkeci), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve Bursa  (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul  (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30'daki Armutlu  (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa  (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.

AA

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