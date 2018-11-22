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  3. 22 Kasım 2018 20:50

BUDO seferlerini iptal etti

Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinin bazıları hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

BUDO seferlerini iptal etti
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Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 14.00'teki  Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 15.30'daki İstanbul  (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas),  saat 16.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), saat 17.00'deki Bursa  (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 18.00'deki İstanbul  (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamadı.

BUDO'nun saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)  seferi ile 20.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de iptal  edildi.

AA

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