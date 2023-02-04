BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

Bursa-İstanbul hattında deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 13:30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 14.00'teki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve aynı saatteki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 15.25'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.