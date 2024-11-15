BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Kredi kartı sahiplerine kötü değil, çok kötü haber

EFT ya da havale yaparken bu saati geçiren %50 zamlı ek ücret ödeyecek

O Ses Türkiye'nin ilk jüri üyesi belli oldu

Haftasonunda çok sayıda ilimiz için sağanak alarmı verildi

Her bir araç için 2 bin 360 TL ödenecek