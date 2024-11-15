BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce karşılıklı işletilen BUDO'nun seferlerinden 4'ü, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri seferleri Marmara Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sayfasından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Saat 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek."
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