Buğra Gökce: ''Gözaltı iddiaları asılsız, kendi irademle emniyete gittim''

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, gözaltına alındığına ilişkin iddiaları yalanlayarak "Kendi irademle avukatımla emniyete giderek durumu bilgilendirdim" dedi.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, gözaltına alındığına ilişkin iddialara yönelik açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gökce, "Ne iş yerime ne de konutuma adli kolluk gelmemiş, gözaltı kararı tebliğ edilmemiştir" ifadelerini kullandı.

Ulusal basında yer alan haberler üzerine avukatıyla birlikte kendi isteğiyle emniyete gittiğini belirten Gökce, "Hayatım boyunca hesap veremeyeceğim hiçbir şey olmadığı gibi, beni bugünlere getiren Kıbrıs Gazisi rahmetli babamın öğrettiği şekilde kamu makam ve yetkilerini milletin emaneti bilerek yalnız halkımızın faydası ve esenliği için çalıştım. Bu süreç sonunda da yine milletimiz için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Gökce, açıklamasında yaşanan sürece ilişkin duygularını da paylaştı: "Bugün dünden daha umutlu, daha motive, daha heyecanlı, daha güçlü ve daha inançlıyım. En büyük üzüntüm, bu kötülükler nedeniyle halkımızın sıkıntılar yaşaması, ekonomik sorunların büyümesi ve yükün artmasıdır. Büyük bir inançla söylüyorum ki bu günler de geçecek, halkımızın sırtındaki yükleri azaltacak, gençlerimizin hayalini kurdukları ülkeyi gerçek yapmak için çalışacağız."

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ön seçimi için de çağrıda bulunan Gökce, "Ne yazık ki süreç nedeniyle yarın yapılacak ön seçimlerde oyumu kullanamayacağım. Sizlerden ricam, CHP üyeleri 'milli irade sandığı'nda, üye olmayanlar ise 'dayanışma sandığı'nda benim kullanamadığım oy olun. Gidin oyunuzu kullanın, en güçlü şekilde egemenliğin millette olduğunu herkese gösterelim" dedi.

Gökce, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Yolumuz uzun! Tüm dostlara, güzel mesajlarını ileten arkadaşlara, milli egemenliğe ve haklarına sahip çıkmak için ayağa kalkanlara ve özellikle pırıl pırıl gençlerimize sevgiyle…"