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  3. 06 Aralık 2019 08:26

Bugün Ceren Özdemir'in doğum günü

Ordu'da evinin önünde katledilen Ceren Özdemir, öldürülmeseydi bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı. Sosyal medyada binlerce kullanıcı Ceren'i andı ve doğum gününü kutladı.

Bugün Ceren Özdemir'in doğum günü
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3 Aralık günü Ordu'da cezaevi firarisi Özgür Arduç (35) tarafından evinin önünde bıçaklanarak hunharca katledilen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in bugün doğum günü. Ceren'in bugün doğum günü olması nedeniyle sosyal medyadaki hesabındaki fotoğraflara binlerce kişi yorum yaptı. Ceren'in doğum gününü kutlayan binlerce kişi, cinayeti lanetleyerek "Seni hiçbir zaman unutmayacağız" mesajı verdi.

Ceren'in bir yakın arkadaşı da "6 Aralık onun doğum günüydü. 'Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter' demişti" ifadelerini kullandı.

İŞTE SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN O MESAJLAR:







DHA

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ceren özdemir
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