Bugün FED, yarın TCMB... Merkez'in faiz kararı ne olacak ?

Küresel piyasaların odağı Fed'in bugün akşam saatlerinde açıklayacağı faiz kararına çevrilmişken, yurt içi piyasasında ise gözler TCMB'nin yarın açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Yarınki faiz kararı öncesinde ise AA Finans'ın, 23 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketinin sonucu yayımlandı.

AA Finans'ın anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlanırken; katılan ekonomistlerin ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit tutmasını beklediği görüldü.

Buna göre, ekonomistlerden 8'i mevcutta yüzde 8,50 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 14'ü ise politika faizinin sabit tutulacağını öngördü.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında ise politika faizi 50 baz puan indirilerek yüzde 9'dan yüzde 8,50'ye düşürülmüştü.