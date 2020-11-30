Bugün, yeni koronavirüs yasakları için karar günü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen cuma günü “Yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız” açıklamasının ardından gözler bugün Beştepe’de toplanacak kabineye çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kritik toplantıda ana gündem maddesi koronavirüs salgınına karşı alınacak yeni önlemler ve kısıtlamalar olacak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GENİŞLİYOR MU?

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması beklenirken, hafta sonu sokağa çıkma yasağının genişletilmesi, yasağın bazı illerde hafta içi de uygulanması ve büyükşehirlerde seyahat kısıtlaması gibi yeni önlemlerin alınması bekleniyor.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan 3 saatlik sokak izninin de süresi kısalabilir.

Öte yandan, Bilim Kurulu’nun da kısıtlamalar konusunda kabineye önerilerde bulunduğu, uygulamaların da bu doğrultuda hayata geçirilebileceği kaydedildi.

Öneriler şöyle:

İki haftadır hafta sonları saat 20.00’den sabah saat 10.00’a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı salgının ilk günlerindeki gibi tüm güne yayılabilir.



Salgının kontrol altına alınamadığı bazı şehirlerde sokağa çıkma kısıtlamasına hafta içi günler de dahil edilebilir.



Vaka ve ölüm sayılarının yüksek olduğu Edirne, Adana, Hatay, Artvin, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Ordu, Trabzon, Tokat, Zonguldak, Mersin, Osmaniye, Samsun, Muğla, Bursa İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli gibi şehirlere yönelik olarak salgının seyrine göre kademeli şekilde seyahat kısıtlaması getirilebilir.



65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların her gün dışarı çıkabildiği üç saatlik süre azaltılabilir.



Kararları Erdoğan’ın kamuoyuna duyurması planlanıyor.