Bugün zamlandı, yarın indirim gelecek! Benzin ve motorinde baş döndüren hareketlilik devam ediyor!
ABD ve İran arasındaki ateşkes umutları petrol fiyatlarını aşağı çekince savaşın başladığı günden bu yana zam yağmurunun sürdüğü, az da olsa ara ara indirim gelen akaryakıt akaryakıt fiyatlarına bugün itibariyle yapılan 3 TL 33 Kuruşluk zammın ardından, yarın itibariyle de indirim geliyor...
Küresel enerji piyasalarında Orta Doğu kaynaklı gelişmeler, Türkiye’de akaryakıtta pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. ABD ve İran eksenindeki gerilimin yerini müzakere beklentilerine bırakmasıyla, akaryakıt tabelaları bir kez daha değişiyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, bölgedeki çatışmaları sonlandırmak adına İslamabad'da görüşmelerin yeniden başlayabileceğine dair sinyal vermesi piyasaları sakinleştirdi.
Uluslararası piyasalarda brent petrol fiyatlarının düşüşe geçmesiyle birlikte, dün gece ( bugün itibariyle ) motorine yansıtılan 3 TL 33 Kuruşluk zammın ardından indirim haberi geldi.
Akaryakıt fiyatlarında tabelalar yine değişiyor
Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre; bu gece yarısından sonra ( 16 Nisan 2026 saat 00:01 itibarıyla ) geçerli olmak üzere motorin (dizel) grubunda 4 TL 4 Kuruş indirim yapılması bekleniyor.
Bu indirimle birlikte, dün geceki 3 TL 33 Kuruşluk zammın etkisi tamamen silinmiş olacak.
Motorindeki bu hareketliliğe rağmen, benzin ve otogaz (LPG) grubunda şu an için herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.
Ancak uzmanlar, küresel piyasalardaki oynaklığın devam etmesi nedeniyle sürücülerin güncel gelişmeleri takip etmesinin kritik olduğunu vurguluyor.
İşte 15 Nisan Çarşamba günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|LPG
|ISTANBUL (AVRUPA)
|62.65 TL
|75.60 TL
|34.99 TL
|ISTANBUL (ANADOLU)
|62.51 TL
|75.46 TL
|34.39 TL
|ANKARA
|63.62 TL
|76.72 TL
|34.87 TL
|IZMIR
|63.90 TL
|76.99 TL
|34.79 TL
|ADANA
|64.47 TL
|77.56 TL
|35.31 TL
|ADIYAMAN
|64.80 TL
|77.90 TL
|35.44 TL
|AFYON
|64.75 TL
|77.94 TL
|34.84 TL
|AGRI
|65.19 TL
|78.27 TL
|36.09 TL
|AKSARAY
|64.54 TL
|77.63 TL
|34.71 TL
|AMASYA
|64.22 TL
|77.29 TL
|35.49 TL
|ANTALYA
|64.85 TL
|78.04 TL
|35.04 TL
|ARDAHAN
|64.69 TL
|77.77 TL
|35.79 TL
|ARTVIN
|64.50 TL
|77.58 TL
|36.34 TL
|AYDIN
|64.13 TL
|77.22 TL
|34.94 TL
|BALIKESIR
|64.22 TL
|77.31 TL
|34.49 TL
|BARTIN
|63.94 TL
|76.82 TL
|34.55 TL
|BATMAN
|65.09 TL
|78.29 TL
|35.44 TL
|BAYBURT
|64.40 TL
|77.48 TL
|35.69 TL
|BILECIK
|63.59 TL
|76.47 TL
|34.39 TL
|BINGOL
|65.23 TL
|78.43 TL
|35.69 TL
|BITLIS
|65.23 TL
|78.43 TL
|35.51 TL
|BOLU
|63.70 TL
|76.57 TL
|34.70 TL
|BURDUR
|64.67 TL
|77.86 TL
|34.99 TL
|BURSA
|63.71 TL
|76.59 TL
|34.39 TL
|CANAKKALE
|64.26 TL
|77.35 TL
|34.59 TL
|CANKIRI
|64.05 TL
|77.13 TL
|35.10 TL
|CORUM
|64.23 TL
|77.31 TL
|35.04 TL
|DENIZLI
|64.40 TL
|77.49 TL
|34.69 TL
|DIYARBAKIR
|65.10 TL
|78.30 TL
|35.56 TL
|DUZCE
|63.54 TL
|76.42 TL
|34.55 TL
|EDIRNE
|63.75 TL
|76.86 TL
|35.09 TL
|ELAZIG
|65.22 TL
|78.42 TL
|35.31 TL
|ERZINCAN
|64.64 TL
|77.72 TL
|35.69 TL
|ERZURUM
|64.69 TL
|77.77 TL
|35.49 TL
|ESKISEHIR
|63.91 TL
|76.79 TL
|34.49 TL
|GAZIANTEP
|64.59 TL
|77.69 TL
|35.01 TL
|GIRESUN
|64.44 TL
|77.52 TL
|35.49 TL
|GUMUSHANE
|64.40 TL
|77.48 TL
|35.59 TL
|HAKKARI
|65.25 TL
|78.45 TL
|36.17 TL
|HATAY
|64.32 TL
|77.42 TL
|35.11 TL
|IGDIR
|65.20 TL
|78.28 TL
|36.09 TL
|ISPARTA
|64.74 TL
|77.93 TL
|34.94 TL
|KAHRAMANMARAS
|64.60 TL
|77.70 TL
|35.14 TL
|KARABUK
|63.96 TL
|76.84 TL
|34.55 TL
|KARAMAN
|64.53 TL
|77.62 TL
|35.41 TL
|KARS
|64.70 TL
|77.78 TL
|35.89 TL
|KASTAMONU
|64.33 TL
|77.41 TL
|35.55 TL
|KAYSERI
|64.63 TL
|77.72 TL
|34.81 TL
|KILIS
|64.34 TL
|77.44 TL
|35.31 TL
|KIRIKKALE
|63.93 TL
|77.01 TL
|34.72 TL
|KIRKLARELI
|63.74 TL
|76.85 TL
|34.99 TL
|KIRSEHIR
|63.99 TL
|77.07 TL
|34.82 TL
|KOCAELI
|63.08 TL
|75.96 TL
|34.19 TL
|KONYA
|64.65 TL
|77.87 TL
|34.91 TL
|KUTAHYA
|64.57 TL
|77.47 TL
|34.94 TL
|MALATYA
|64.81 TL
|77.91 TL
|35.47 TL
|MANISA
|63.98 TL
|77.07 TL
|34.84 TL
|MARDIN
|65.13 TL
|78.33 TL
|35.44 TL
|MERSIN
|64.46 TL
|77.55 TL
|35.61 TL
|MUGLA
|64.40 TL
|77.49 TL
|34.84 TL
|MUS
|65.23 TL
|78.43 TL
|35.78 TL
|NEVSEHIR
|64.53 TL
|77.62 TL
|34.91 TL
|NIGDE
|64.48 TL
|77.57 TL
|34.71 TL
|ORDU
|64.23 TL
|77.30 TL
|35.09 TL
|OSMANIYE
|64.33 TL
|77.43 TL
|35.44 TL
|RIZE
|64.38 TL
|77.46 TL
|35.59 TL
|SAKARYA
|63.38 TL
|76.26 TL
|34.29 TL
|SAMSUN
|64.21 TL
|77.28 TL
|35.09 TL
|SANLIURFA
|64.79 TL
|77.89 TL
|35.46 TL
|SIIRT
|65.12 TL
|78.32 TL
|35.64 TL
|SINOP
|64.27 TL
|77.34 TL
|35.59 TL
|SIRNAK
|65.23 TL
|78.43 TL
|35.75 TL
|SIVAS
|64.63 TL
|77.71 TL
|35.39 TL
|TEKIRDAG
|63.33 TL
|76.44 TL
|34.79 TL
|TOKAT
|64.28 TL
|77.35 TL
|35.59 TL
|TRABZON
|64.37 TL
|77.45 TL
|35.19 TL
|TUNCELI
|65.23 TL
|78.43 TL
|36.01 TL
|USAK
|64.40 TL
|77.49 TL
|34.95 TL
|VAN
|65.21 TL
|78.32 TL
|35.41 TL
|YALOVA
|63.39 TL
|76.27 TL
|34.29 TL
|YOZGAT
|64.32 TL
|77.40 TL
|35.02 TL
|ZONGULDAK
|63.90 TL
|76.78 TL
|34.95 TL
Haber3.com Haber Merkezi
