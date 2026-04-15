Bugün zamlandı, yarın indirim gelecek! Benzin ve motorinde baş döndüren hareketlilik devam ediyor!

ABD ve İran arasındaki ateşkes umutları petrol fiyatlarını aşağı çekince savaşın başladığı günden bu yana zam yağmurunun sürdüğü, az da olsa ara ara indirim gelen akaryakıt akaryakıt fiyatlarına bugün itibariyle yapılan 3 TL 33 Kuruşluk zammın ardından, yarın itibariyle de indirim geliyor...

Küresel enerji piyasalarında Orta Doğu kaynaklı gelişmeler, Türkiye’de akaryakıtta pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. ABD ve İran eksenindeki gerilimin yerini müzakere beklentilerine bırakmasıyla, akaryakıt tabelaları bir kez daha değişiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bölgedeki çatışmaları sonlandırmak adına İslamabad'da görüşmelerin yeniden başlayabileceğine dair sinyal vermesi piyasaları sakinleştirdi.

Uluslararası piyasalarda brent petrol fiyatlarının düşüşe geçmesiyle birlikte, dün gece ( bugün itibariyle ) motorine yansıtılan 3 TL 33 Kuruşluk zammın ardından indirim haberi geldi.

Akaryakıt fiyatlarında tabelalar yine değişiyor

Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre; bu gece yarısından sonra ( 16 Nisan 2026 saat 00:01 itibarıyla ) geçerli olmak üzere motorin (dizel) grubunda 4 TL 4 Kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Bu indirimle birlikte, dün geceki 3 TL 33 Kuruşluk zammın etkisi tamamen silinmiş olacak.

Motorindeki bu hareketliliğe rağmen, benzin ve otogaz (LPG) grubunda şu an için herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Ancak uzmanlar, küresel piyasalardaki oynaklığın devam etmesi nedeniyle sürücülerin güncel gelişmeleri takip etmesinin kritik olduğunu vurguluyor.

İşte 15 Nisan Çarşamba günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.

- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG ISTANBUL (AVRUPA) 62.65 TL 75.60 TL 34.99 TL ISTANBUL (ANADOLU) 62.51 TL 75.46 TL 34.39 TL ANKARA 63.62 TL 76.72 TL 34.87 TL IZMIR 63.90 TL 76.99 TL 34.79 TL ADANA 64.47 TL 77.56 TL 35.31 TL ADIYAMAN 64.80 TL 77.90 TL 35.44 TL AFYON 64.75 TL 77.94 TL 34.84 TL AGRI 65.19 TL 78.27 TL 36.09 TL AKSARAY 64.54 TL 77.63 TL 34.71 TL AMASYA 64.22 TL 77.29 TL 35.49 TL ANTALYA 64.85 TL 78.04 TL 35.04 TL ARDAHAN 64.69 TL 77.77 TL 35.79 TL ARTVIN 64.50 TL 77.58 TL 36.34 TL AYDIN 64.13 TL 77.22 TL 34.94 TL BALIKESIR 64.22 TL 77.31 TL 34.49 TL BARTIN 63.94 TL 76.82 TL 34.55 TL BATMAN 65.09 TL 78.29 TL 35.44 TL BAYBURT 64.40 TL 77.48 TL 35.69 TL BILECIK 63.59 TL 76.47 TL 34.39 TL BINGOL 65.23 TL 78.43 TL 35.69 TL BITLIS 65.23 TL 78.43 TL 35.51 TL BOLU 63.70 TL 76.57 TL 34.70 TL BURDUR 64.67 TL 77.86 TL 34.99 TL BURSA 63.71 TL 76.59 TL 34.39 TL CANAKKALE 64.26 TL 77.35 TL 34.59 TL CANKIRI 64.05 TL 77.13 TL 35.10 TL CORUM 64.23 TL 77.31 TL 35.04 TL DENIZLI 64.40 TL 77.49 TL 34.69 TL DIYARBAKIR 65.10 TL 78.30 TL 35.56 TL DUZCE 63.54 TL 76.42 TL 34.55 TL EDIRNE 63.75 TL 76.86 TL 35.09 TL ELAZIG 65.22 TL 78.42 TL 35.31 TL ERZINCAN 64.64 TL 77.72 TL 35.69 TL ERZURUM 64.69 TL 77.77 TL 35.49 TL ESKISEHIR 63.91 TL 76.79 TL 34.49 TL GAZIANTEP 64.59 TL 77.69 TL 35.01 TL GIRESUN 64.44 TL 77.52 TL 35.49 TL GUMUSHANE 64.40 TL 77.48 TL 35.59 TL HAKKARI 65.25 TL 78.45 TL 36.17 TL HATAY 64.32 TL 77.42 TL 35.11 TL IGDIR 65.20 TL 78.28 TL 36.09 TL ISPARTA 64.74 TL 77.93 TL 34.94 TL KAHRAMANMARAS 64.60 TL 77.70 TL 35.14 TL KARABUK 63.96 TL 76.84 TL 34.55 TL KARAMAN 64.53 TL 77.62 TL 35.41 TL KARS 64.70 TL 77.78 TL 35.89 TL KASTAMONU 64.33 TL 77.41 TL 35.55 TL KAYSERI 64.63 TL 77.72 TL 34.81 TL KILIS 64.34 TL 77.44 TL 35.31 TL KIRIKKALE 63.93 TL 77.01 TL 34.72 TL KIRKLARELI 63.74 TL 76.85 TL 34.99 TL KIRSEHIR 63.99 TL 77.07 TL 34.82 TL KOCAELI 63.08 TL 75.96 TL 34.19 TL KONYA 64.65 TL 77.87 TL 34.91 TL KUTAHYA 64.57 TL 77.47 TL 34.94 TL MALATYA 64.81 TL 77.91 TL 35.47 TL MANISA 63.98 TL 77.07 TL 34.84 TL MARDIN 65.13 TL 78.33 TL 35.44 TL MERSIN 64.46 TL 77.55 TL 35.61 TL MUGLA 64.40 TL 77.49 TL 34.84 TL MUS 65.23 TL 78.43 TL 35.78 TL NEVSEHIR 64.53 TL 77.62 TL 34.91 TL NIGDE 64.48 TL 77.57 TL 34.71 TL ORDU 64.23 TL 77.30 TL 35.09 TL OSMANIYE 64.33 TL 77.43 TL 35.44 TL RIZE 64.38 TL 77.46 TL 35.59 TL SAKARYA 63.38 TL 76.26 TL 34.29 TL SAMSUN 64.21 TL 77.28 TL 35.09 TL SANLIURFA 64.79 TL 77.89 TL 35.46 TL SIIRT 65.12 TL 78.32 TL 35.64 TL SINOP 64.27 TL 77.34 TL 35.59 TL SIRNAK 65.23 TL 78.43 TL 35.75 TL SIVAS 64.63 TL 77.71 TL 35.39 TL TEKIRDAG 63.33 TL 76.44 TL 34.79 TL TOKAT 64.28 TL 77.35 TL 35.59 TL TRABZON 64.37 TL 77.45 TL 35.19 TL TUNCELI 65.23 TL 78.43 TL 36.01 TL USAK 64.40 TL 77.49 TL 34.95 TL VAN 65.21 TL 78.32 TL 35.41 TL YALOVA 63.39 TL 76.27 TL 34.29 TL YOZGAT 64.32 TL 77.40 TL 35.02 TL ZONGULDAK 63.90 TL 76.78 TL 34.95 TL

