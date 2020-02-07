Bugüne kadar gelmeyen kış bugün geliyor! İstanbul için sarı alarm!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Bu akşam saatlerinde İstanbul il genelinde yağmur şeklinde başlayacak olan yağışın, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışına dönerek gece boyunca etkili olacağı ve güney sahillerinde 2-5 cm, kuzey ve iç kesimlerinde 5 ila 9 cm yerde örtü yapacağı tahmin ediliyor" denildi.



Uyarıda, "Yarın sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda, öğleden sonra ise Anadolu Yakası'nda etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ile hafta sonunda etkili olacak olan soğuk havanın, Pazartesi sabah saatlerine kadar başta buzlanma ve don olayının sebep olacağı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgileri yer aldı.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN UYARI

İstanbul'da beklenen kar yağışına karşı uyarıda bulunan İstanbul Valiliği, ''Cuma günü havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışının başlayacağı, Cumartesi günü öğle saatlerine kadar kar yağışının devam edeceği tahmin edilmektedir'' açıklamasını yaptı.

Öte yandan beklenen kar kalınlıkları ile ilgili de açıklama yapan valilik şu cümleleri de ekledi, ''Cuma akşam saatlerinde başlayıp Cumartesi öğle saatlerine kadar devam edecek kar yağışının, Avrupa yakası ve güney kıyıları 1 ila 3 cm, Anadolu yakasının iç ve kuzey kesimlerinde 3 ila 5 cm örtü bırakması beklenmektedir."

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale ve Manisa dışında kalan bütün bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur, Doğu Karadeniz, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş Bitlis, Hakkari, Van ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

FIRTINA UYARISI



Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden fırtına (70-100 km/sa) şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

SICAKLIKAR AZALIYOR



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun genelinde azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege ile zamanla yurdun batı kesimlerinde kuzey yönlerden orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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