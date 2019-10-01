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  3. 01 Ekim 2019 18:31

Bulaşık yıkama kavgası hapishanede bitti !

Muğla'da bulaşık yıkama tartışması yüzünden eşini darp eden kişi eşini hastaneye götürdü. Hastanede darp raporu alan eşi kocasından şikayetçi oldu. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bulaşık yıkama kavgası hapishanede bitti !
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Muğla'nın Karagedik Mahallesi'nde yaşayan Hacer H. ile eşi Halit H. arasında bulaşık yıkama meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halit H, darbettiği öne sürülen eşi Hacer H'yi Fethiye Devlet Hastanesine götürdü.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Hacer H, darp raporu alarak eşi hakkında şikayette bulundu.

Gözaltına alınan Halit H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA

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