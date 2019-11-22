''Bülent Arınç Kozmik Oda kumpasının ortağı''

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda söz alan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ı FETÖ’nün Kozmik Oda kumpasının ortağı olmakla suçladı.

2010’da “Bülent Arınç'a suikast yapılacak” iddiasıyla Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı’ndaki Özel Kuvvetler binasında bulunan Kozmik Oda'ya girildiğini, 2012’de dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklandığını hatırlatan Çıray, şunları söyledi:

TEK KELİME İFADE VERMEDİ

* Kozmik Oda kumpasının ortağı Bülent Arınç'ın bugüne kadar bu konuda tek kelime ifadesi alınmadı. Ne hikmetse FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nda yazıp çizdiğimiz bütün bu gerçekler bizde var ama Meclis'in kayıtlarında bulunamıyor.

AK PARTİLİLER DE FETÖ BORSASINI KABUL ETTİ

* İktidar partisinin en has adamları bile suçluların para karşılığı aklandığı bir FETÖ borsasının varlığından bahsediyor. Bunu AK Partili saygın milletvekilleri söylüyor. Yani Türkiye’nin hem içeride, hem dışarıda bir kuşatıldığından şüphe yok.