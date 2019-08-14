Bülent Arınç'tan AK Parti mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Bülent Arınç, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümüyle ilgili olarak bir mesaj yayınladı.

Arınç, "Nasıl ki anneler-babalar evlatlarını büyütürken birçok badire atlatır; biz de evladımız olarak gördüğümüz ve sahiplendiğimiz partimizi büyütürken nice badireler atlattık, birçok zorluğa göğüs gerdik" dedi.

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarla AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

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"2001 yılında kendini millete hizmet yoluna vakfetmiş, ülkesi için elini taşın altına koymaktan çekinmemiş bir grup cesur insanla birlikte kurmuştuk AK Parti'yi" diyen Arınç, şöyle devam etti:

"Ben de ilk parti grubu başkanı ve 2002 seçim zaferinin ardından da ilk TBMM Başkanı olma şerefine nail olmuştum. Nasıl ki anneler-babalar evlatlarını büyütürken birçok badire atlatır; biz de evladımız olarak gördüğümüz ve sahiplendiğimiz partimizi büyütürken nice badireler atlattık, birçok zorluğa göğüs gerdik.

Gözümüz gibi baktığımız çocuğumuz bugün 18 yaşında. Artık büyüdü, olgunlaştı ve dimdik ayakta yoluna devam ediyor. Partimizin 18. yaşı kutlu olsun."