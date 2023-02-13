Bülent Arınç'tan ''seçimler ertelensin'' çıkışı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle seçimlerin ertelenmesi gerektiğini öne sürdü.

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 kentte büyük bir yıkıma neden olurken; depremlerin bilançosu her geçen dakika ağırlaşıyor.

Enkaz altında hala binlerce insanın olduğu ifade edilirken; yaşanan kriz nedeniyle seçimlerin akıbeti de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '1 yıl süre istiyorum' sözleri ile tartışılmaya başladı.

BÜLENT ARINÇ'TAN ERTELENSİN ÇIKIŞI

Anayasa göre, savaş durumu dışında seçimlerin ertelenemiyor. Ancak buna rağmen AK Parti'nin özgül ağırlığı hukukçu Bülent Arınç, yaptığı bir açıklama ile "Ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz Devlet bürokrasisinin vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmasına odaklanması için seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım" dedi.

Arınç'ın açıklaması şöyle: